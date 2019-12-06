العربي يقف أمام «الحصن».. والبطائح جاهز لمسافي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تقام عند الساعة 16:40 من مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي دبا الحصن مع العربي والبطائح مع مسافي.

وتأتي إقامة المباراتين اليوم، على الرغم من توقف منافسات دوري «الهواة» بعد نهاية الجولة الرابعة، بسبب تزامن مشاركة دبا الحصن والبطائح في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، حيث سيلعب البطائح مع اتحاد كلباء، ودبا الحصن مع العين.

ويتصدر دبا الفجيرة الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه كل من البطائح ودبا الحصن، ولكل منهما ثماني نقاط، ثم الإمارات رابعاً برصيد ست نقاط.

ولم يسبق لفريق مسافي تحقيق أي فوز خلال الموسم الحالي في مسابقتي الدور التمهيدي ودوري الدرجة الأولى، بينما يعد البطائح الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة.