كرونسلاف يطلب «النصر» السادس أمام الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يخطط مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، للاستمرار في سلسلة النتائج المميزة والانتصارات مع «العميد» منذ استلامه المهمة منتصف أكتوبر الماضي، وذلك حين يواجه مضيفه الفجيرة اليوم على ملعب الأخير الساعة 18:00 ضمن ربع نهائي كأس الخليج العربي.

ولم يتعرض النصر لأي هزيمة تحت قيادة كرونسلاف، بل حقق التعادل مرة وفاز في خمس مباريات، بينها أربع مباريات في الدوري، وفوز وتعادل في الكأس. ويرغب بشدة اليوم في الوصول إلى الفوز السادس ومعه بطاقة نصف النهائي. وباستثناء طارق أحمد وجاسم يعقوب لا يعاني النصر أي غيابات مهمة في اللقاء.

يأمل النصر الاستمرار في طريق هذه البطولة، وتحقيق لقبها، بعد أن فاز بها في آخر مرة بموسم 2015.

في المقابل، يريد الفجيرة تأكيد أحقيته بالمشاركة في البطولة، والاستمرار في صنع التاريخ، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها ربع النهائي. ويأمل مدرب الفريق، الجزائري مجيد بوقرة، في تجنب الأخطاء الدفاعية المتكررة التي تسببت في تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري والكأس، حيث كان قد خسر لقاءه الأخير أمام بني ياس 3-1، لكنه فاز 3-صفر بقرار لجنة «الانضباط» بسبب إشراك بني ياس لاعبين أجانب فوق العدد المسموح به.

كرونسلاف خاض

مع النصر ست

مباريات، تعادل مرة

وفاز في خمسة

لقاءات حتى الآن.