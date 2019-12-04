«كواترو» يتألق ويتصدر بعد جولتين من دوري «الثانية»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

انتهت جولتان من الموسم الجديد لدوري الدرجة الثانية للأندية الخاصة، والتي شهدت تألقاً كبيراً لفريق كواترو المتصدر للدوري حتى الآن بست نقاط، بعد أن فاز في الجولة الثانية على فريق الموج 4-1، ضمن المباراة التي أقيمت على ملعب كواترو في عجمان.

وكانت هذه الجولة قد افتتحت الخميس الماضي، بفوز فريق يونايتد على فريق ريجينال بهدفين لهدف، وأقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وعلى ملعب مدينة دبي الرياضية، تمكن فريق الفلاح، الجمعة الماضية، من حصد العلامة الكاملة لمباراته مع فريق الهلال يونايتد بهدفين لهدف. في المقابل، فاز فريق سيتي، مساء السبت الماضي، على سبورت سابورت، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الضباط بأبوظبي، كما فاز فريق كلية الدار على حساب الحزم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ذا سيفينز بدبي.

ويتصدر كواترو بست نقاط، وبفارق الأهداف أمام الفلاح (ثانياً)، وبفارق الأهداف يحل الهلال (ثالثاً)، وسبورت (رابعاً)، وسيتي (خامساً)، وكلية الدار في المركز السادس، بينما الموج سابعاً، ويونايتد ثامناً. وفي المركزين الأخيرين، يأتي الحزم تاسعاً، وريجينال أخيراً.