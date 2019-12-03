4 مواجهات في ربع نهائي كأس الخليج العربي الجمعة المقبلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن مباريات الدور ربع النهائي، لمسابقة كأس الخليج العربي، ستقام الجمعة المقبلة.

وتفتتح مباريات المرحلة بلقاءين ينطلقان في السادسة مساءً، حيث يحل الشارقة ضيفاً على العين في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ويستضيف الفجيرة خصمه النصر على استاد الفجيرة في التوقيت نفسه.

وتتواصل المباريات بديربي أبوظبي، الذي يجمع الوحدة بضيفه الجزيرة على استاد آل نهيان، وينطلق في الثامنة والنصف مساءً. وفي التوقيت نفسه يلتقي شباب الأهلي بجاره الوصل على استاد راشد. يذكر أن الدور ربع النهائي يقام من مباراة واحدة، يستضيفها الفريق صاحب الترتيب الأعلى في دور المجموعات.