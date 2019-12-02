آمنة نعمان تحرز برونزية البطولة العربية للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت لاعبة المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج، آمنة نعمان، الميدالية البرونزية في البطولة العربية للشطرنج السريع، المقامة حالياً في مدينة مستغانم الجزائرية.

وتمكنت البطلة الإماراتية من جمع خمس نقاط في سبع جولات، فيما نالت الميدالية الذهبية الجزائرية صابرين الأطرش، برصيد 6.5 نقاط، وجاءت مواطنتها رانيا ناصر، في المركز الثاني برصيد ست نقاط. وعلى مستوى الرجال حقق لاعب المنتخب الوطني ونادي دبي للشطرنج، سعيد إسحاق، المركز الرابع في بطولة السريع، بعدما حقق خمس نقاط من سبع جولات، فيما فاز بالمركز الأول الجزائري محمد حدوش، بست نقاط، وجاء في المركز الثاني الأردني عيسى رأفت، وحلّ ثالثاً الجزائري بلال بالحسن.