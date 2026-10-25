التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد.. كورتوا خارج قائمة "الملكي"

تحمل التشكيلتان الرسميتان لبرشلونة وريال مدريد في مواجهة "الكلاسيكو" المقرر اليوم (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) ملامح صراع تكتيكي محتدم بين البرتغالي جوزيه مورينيو والألماني هانزي فليك، فيما سيكون أكبر الغائبين عن النادي الملكي حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بعد إصابته بالإنفلونزا.

ووفقاً للتشكيلة الرسمية لكلا الفريقين، يعول برشلونة على لامين جمال ورافينيا في الأطراف، إلى جانب بيدري وفيرمين لوبيز في صناعة اللعب، مع وجود رودري لتأمين وسط الملعب، في محاولة لفرض إيقاعه والضغط على دفاع ريال مدريد، وخلق المساحات داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، يراهن ريال مدريد على سرعة كيليان مبابي في استغلال المساحات خلف دفاع برشلونة، مستفيداً من تحركات جود بيلينغهام وأردا غولر في صناعة الفرص وربط خط الوسط بالهجوم، بينما يتولى أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي مهمة تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والتحولات الهجومية، وسيعوض كورتوا الحارس الاحتياطي أندري لونين.



تشكيلة برشلونة

• حراسة المرمى: جوان غارسيا

• خط الدفاع: باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو

• خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، تشافي إسبارت، رودريغو هيرنانديز

• خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنطوني غوردون

تشكيلة ريال مدريد

• حراسة المرمى: أندري لونين

• خط الدفاع: مارك كوكوريلا، دين هويسين، إبراهيما كوناتي، فيديريكو فالفيردي

• خط الوسط: جود بيلينغهام، أوريلين تشواميني، برناردو سيلفا

• خط الهجوم: أردا غولر، يان ديوماندي، كيليان مبابي

وتبرز المواجهة في وسط الملعب بوصفها إحدى نقاط الحسم المحتملة، إذ يسعى برشلونة إلى التحكم بإيقاع اللعب وتقليل فرص التحول السريع لمنافسه، بينما يحتاج ريال مدريد إلى تجاوز الضغط والانتقال بسرعة نحو مرمى برشلونة، خصوصاً عبر التمريرات البينية التي يمكن أن تضع مبابي في مواقف هجومية خطرة.

كما يفرض غياب تيبو كورتوا عن تشكيلة ريال مدريد اختباراً إضافياً على الخط الخلفي، في وقت يفتقد فيه الفريق أيضاً خدمات فينيسيوس جونيور، ما يضع مسؤولية أكبر على بقية العناصر الهجومية لتعويض غيابه.

وتتجه الأنظار إلى قدرة برشلونة على استثمار الاستحواذ وصناعة الفرص، مقابل فاعلية ريال مدريد في الهجمات المرتدة، في مواجهة قد تحسمها التفاصيل الصغيرة، ومدى نجاح كل فريق في استغلال نقاط ضعف منافسه.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة في سباق الدوري، إذ يمنح الفوز برشلونة فرصة توسيع الفارق في الصدارة، بينما يتيح انتصار ريال مدريد تقليص الفارق وإعادة المنافسة إلى دائرة أكثر تقارباً.