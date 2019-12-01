«الانضباط» تعتبر بني ياس خاسراً أمام الفجيرة

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بالتمرير، بإجماع أعضائها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اعتبار فريق بني ياس خاسراً مباراته في كأس الخليج العربي أمام الفجيرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، لمخالفته المواد 3/‏‏‏2/‏‏‏8 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي والفقرة (ب) من المادة 78، الخاصة بلائحة من المسابقات، والفقرة ج من المادة 79، الخاصة بنظام الاستبدالات، وذلك بعدما تلقت اللجنة تقريراً كاملاً بهذا الخصوص من رابطة المحترفين.

وقالت لجنة الانضباط، في بيان صحافي، إن بني ياس أشرك لاعباً إضافياً أكثر من العدد المسموح بمشاركته من اللاعبين الأجانب (ستة لاعبين)، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، وانتهت بفوز بني ياس 3-1.

وبهذا القرار يتأهل الفجيرة رسمياً للدور ربع النهائي في كأس الخليج العربي، بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في المجموعة الثانية.