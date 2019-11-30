جائزة دبي العالمية لزوارق «إكس كات» تنطلق 12 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ جميرا في دبي، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، انطلاق منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الختامية من بطولة العالم 2019.

وأنهت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل الترتيبات الخاصة بانطلاقة الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة.

وتحظى منافسات جائزة دبي بمشاركة عالمية كبيرة، تتمثل في وصول عدد الزوارق إلى 13 فريقاً عالمياً من مختلف قارات العالم.

وكشف اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، عن اختيار موقع السباق، حيث تنتقل المنافسات في النسخة المرتقبة إلى مكان جديد، هو شاطئ جميرا خلف مركز «صن سيت» للتسوق، الذي سبق أن استضاف فعاليات رياضية بحرية، مثل بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وبطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف.

وقال مدير إدارة السباقات، هزيم القمزي، في تصريح صحافي: الموقع الجديد يعتبر مثالياً ومتميزاً للغاية، كونه يمثل إحدى الوجهات المهمة على شاطئ جميرا المتميز، والمكتظ بالجمهور وعشاق ممارسة الرياضة بشكل عام، كما توفر مكاناً متميزاً لرؤية ومتابعة السباق عن قرب، وذلك لميزة المسار الذي يجعل الجميع يتابع الفعاليات عن كثب.

الـ 5 الأوائل في بطولة العالم

1- (شرطة دبي 3) - 143 نقطة.

2- (ماريتيمو 12) - 137 نقطة.

3- (أبوظبي 4 ) - 136 نقطة.

4- (أبوظبي 5) - 113 نقطة.

5- (ترابل تو 10) - 71 نقطة.