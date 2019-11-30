مدرب الوحدة: خسارتنا من حتا ليست منصفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدرب فريق الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، أن الخسارة في الدقائق الأخيرة التي تلقاها فريقه على يد حتا في الجولة الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ليست نتيجة منصفة، وأن لاعبيه اجتهدوا خلال اللقاء من أجل تحقيق الفوز، على الرغم من أنه دفع بمجموعة من اللاعبين الشباب، بجانب ثلاثة لاعبين فقط من الأساسيين في مواجهة فريق حتا الذي خاض المواجهة بتشكيلة شبه أساسية.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الخسارة في الدقائق الأخيرة ليس نتيجة عادلة ومنصفة، لقد خضنا اللقاء بعدد كبير من اللاعبين الشباب في مواجهة حتا الذي خاض المباراة بتشكيلة شبه أساسية، بالنسبة لي أنا فخور بما قدمه لاعبو فريقي في هذه المباراة، على الرغم من الخسارة في الدقائق الأخيرة».

يذكر أن الوحدة كان متقدماً في النتيجة على حتا 2-1 حتى الدقيقة 86، التي شهدت تعديل «الإعصار» للنتيجة، ثم تسجيل كريستيان لوبيز الفوز في الدقيقة 93. وتابع المدرب الإسباني في تصريحاته: «لقد كنا متقدمين في النتيجة، وقريبين من تحقيق الفوز، ولكننا وقعنا في خطأين نتج عنهما هدفا الدقائق الأخيرة. صحيح أن منافسنا لعب بتشكيلة شبه أساسية، ولكن الخيار في الأخير يعود لمدربهم، فبالنسبة لي فقد لعبت بثلاثة من الأساسيين، ولاعبو فريقي قاموا بما عليهم، لكن في بعض الأحيان تلعب بشكل جيد، وفي بعض المرات لا تكون في مستواك».

في المقابل، أعرب مدرب حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، عن سعادته بتحقيق فوز معنوي، وقال في المؤتمر الصحافي: «أردنا أن نخرج من المباراة بنتيجة إيجابية، فريقي يدخل كل مباراة من أجل الفوز فقط، حتى وأن كنا ندرك أن حظوظنا في التأهل غير موجودة، في مواجهة الوحدة عدنا للاعتماد على طريقتنا المعتادة، وحصلنا على الفرص، واستطعنا تحقيق الانتصار».