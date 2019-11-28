بطولة مشتركة للذيد واتحاد ألعاب القوى

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد نادي الذيد، أمس، إطلاق بطولة رياضية، تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم الشهيد واليوم الوطني الثامن والأربعين لقيام الاتحاد، تنظم بالشراكة مع اتحاد ألعاب القوى. جاء ذلك في مؤتمر صحافي للنادي، حضره رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، سالم محمد بن هويدن، وأمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى، صالح حسن، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وستقام البطولة لاختراق الضاحية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني عصر يوم غدٍ، من أمام مركز ناشئة الذيد، بمشاركة 22 نادياً. وتشارك في البطولة كل الفئات، موزعة في خمس فئات للأشبال بنين وبنات لمسافة 2 كم، وفئة الناشئين بنين وبنات لمسافة 3 كم، وأخرى للشباب لمسافة 5 كم، والسيدات لمسافة 3 كم، والعموم لمسافة 6 كم.