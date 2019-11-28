كواترو يواجه الموج في الدرجة الثانية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يلتقي، في الثامنة من مساء اليوم، فريق مركز كواترو مع نظيره الموج، على استاد نادي عجمان، في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية، الذي انطلق الأسبوع الماضي، بمشاركة 10 فرق.

ويتوقع أن تكون المباراة قوية من الطرفين، للمستوى المميز الذي ظهرا به في الجولة الافتتاحية بعد أن نجحا في الفوز وحجز مراكز متقدمة في جدول الترتيب، إذ فاز فريق الموج بهدفين نظيفين على ريجينال، واحتل المركز الثاني في الترتيب بالمناصفة مع الهلال يونايتد، الذي فاز خارج أرضه على يونايتد بهدفين نظيفين أيضاً، أما فريق كواترو فتغلب على كلية الدار الجامعية 2-1 في مباراة قوية لم تحسم إلا في الدقائق الأخيرة، وحصد خلالها فريق كواترو أول ثلاث نقاط في مشواره بدوري الدرجة الثانية.

من جهته، قال مدرب فريق كواترو، خلفان حليس، في تصريحات صحافية: «إن الفريق مكتمل الصفوف، وجميع لاعبي الفريق جاهزون لخوض المباراة، وندرك تماماً قوة الخصم، لكننا عازمون على مواصلة النتائج الإيجابية والوجود مع فرق المقدمة بشكل دائم».