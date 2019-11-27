6 منشآت تستضيف دورة الألعاب العربية للسيدات في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عن جاهزية ست منشآت رياضية متوزعة في إمارة الشارقة، لاستضافة منافسات الدورة الخامسة، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضية المرأة، خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، على صعيد تسع ألعاب رئيسة، فيما تحتضن سبع صالات رياضية أخرى تدريبات وتحضيرات الفرق المشاركة.

جاء ذلك عقب زيارة تفقدية، قامت بها لجنة الإشراف والمتابعة لمواقع المنشآت، حيث تم الاطلاع من خلالها على جاهزية الصالات، إذ ضمّ الوفد كلاً من الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، سعد السفياني، ومستشار اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، عضو ومقرر لجنة الإشراف والمتابعة، الدكتور باسل الشاعر، ورئيس لجنة المتابعة الفنية للدورة العربية، نبيل عاشور، ونائب رئيس لجنة المتابعة الفنية، أيوب لشكري، وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، اللواء سالم الشامسي.

والمنشآت الست التي ستستضيف المنافسات، هي: الصالة الرياضية، ونادي الشارقة الرياضي، وفرع النادي في منطقة الحزانة، وصالة نادي الذيد الرياضي الثقافي، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي الشارقة للفروسية والسباق.