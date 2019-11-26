لجنة الانضباط تطلب شريط مباراة بدوري الدرجة الأولى

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم في اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، حجز الشكوى المقدمة من نادي مسافي ضد نادي دبا الفجيرة للحكم فيها في الجلسة المقبلة المقررة في العاشر من الشهر المقبل وطلبت اللجنة الإطلاع على شريط المباراة التي جمعت الفريقين في دوري الدرجة الأولى وأنتهت بفوز دبا الفجيرة 4-1 ،علما أن مسافي يطالب بإعادة المباراة بداعي وجود خطأ من حكم المباراة في عملية تبديل أحد لاعبي فريق مسافي وهو اللاعب بدر بلال في حين أن المقصود بالتبديل زميله موسى أرتيتا.

وقررت اللجنة أيضا إيقاف التنفيذ في قضية إلزام نادي الجزيرة دفع مبلغ 611 الف درهم لصالح وكيل اللاعبين عمر الصادقي وسيط اللاعب محمد عايض وذلك لحين صدور قرار نهائي من محكمة التحكيم الرياضية.

وقررت اللجنة كذلك إيقاف لاعب مصفوت علي صنقور أربع مباريات وتغريمه 8000 درهم لاعتدائه على لاعب من فريق دبا الحصن دون كرة خلا ل مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى وغرمت مدير فريق مصفوت أحمد سلطان الكعبي 4000 درهم للتلفظ تجاه حكم مباراة مصفوت ودبا الحصن.