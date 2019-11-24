فوز دبا الحصن.. وتعادل دبا الفجيرة والبطائح في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز دبا الحصن على مضيفه مصفوت بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، وسجل لمصفوت حمد (24)، بينما سجل هدفي دبا الحصن البرازيليان روفائيل سانتياغو (63)، ورودريغو سيلفا (80)، وشهدت المباراة طرد لاعب مصفوت علي صنقور في الدقيقة (90+5)، وفِي مباراة ثانية تعادل دبا الفجيرة والبطائح بهدف لكل منهما، حيث سجل لدبا الفجيرة البرازيلي فينيكيوس (43)، بينما سجل للبطائح البرازيلي ألكسندرا ميديريوس (50). وحافظ دبا الفجيرة على صدارة الترتيب بسبع نقاط، وهو رصيد دبا الحصن نفسه، يليهما الإمارات والبطائح، لكل منهما خمس نقاط، ثم العروبة ومصفوت أربع نقاط، ثم العربي ثلاث، والحمرية نقطتان، والذيد نقطة واحدة، وأخيراً التعاون ومسافي دون نقاط.