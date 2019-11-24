بني ياس يكتفي برباعية في شباك حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق بني ياس فوزاً كبيراً على حتا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، ليضع بني ياس قدماً في الدور ربع النهائي، بعدما وصل إلى النقطة الثامنة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، مقابل أربع نقاط لحتا الذي ابتعد عن المنافسة.

سجل لبني ياس هداف الفريق، الإسباني كوندي، هدفين في الدقيقتين 24 و48، حيث استغل خطأ دفاعياً من حتا، ليسدد الكرة في الشباك من أعلى الحارس، وفي الشوط الثاني استغل هجمة منظمة، وراوغ ببراعة وسدد في المرمى بقوة من زاوية ضيقة.

وحاول مدرب حتا العودة إلى المباراة بعدد من التغييرات، لكن النتيجة لم تكن في صالحه، بسبب الأخطاء الفردية للاعبين، والتي تسببت في أكثر من مشكلة في خط الدفاع، بجانب تألق لاعبي بني ياس في التمريرات وسط الملعب، وترجموا هذه الأفضلية بالهدف الثالث عن طريق محمد المنهالي في الدقيقة 50.

وأنهى البديل محمد الحمادي آمال حتا في العودة إلى المباراة، بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 85، من هجمة منظمة لتنتهي المباراة بنتيجة 4-صفر.