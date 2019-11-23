«إي إس عجيب» يحتفظ بلقب بطولة بني ياس للخيول العربية في «ميدان»

المصدر: جوني جبور ـ دبي

احتفظ الجواد «إي إس عجيب»، لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بإشراف المدرب إبراهيم أصيل، وقيادة الفارس سام هيتشكوك، بلقبه في بطولة «بني ياس»، أولى بطولات الموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي المخصصة للخيول العربية، وذلك بعد أن فاز في الشوط الافتتاحي، أول من أمس، ضمن السباق الذي رعت أشواطه السبعة «لونجين»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و275 ألف درهم، ونافس على ألقابها 86 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

في المقابل، شهد الشوط الخامس والرئيس «لونجين ماستر كوليكشن»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن فئة سباقات التكافؤ، بجوائز 240 ألف درهم، فوز المهر «جورج فيليزر»، المملوك لمحمد خليفة البسطي، بإشراف المدرب ستاتيش سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

وانطلق سباق «بني ياس» المخصص لخيول «جروب 2» على مسافة 1400 متر رملي، بإجمالي جوائز 195 ألف درهم، بقوة وسط منافسة بين 16 من نخبة الخيول العربية، ونجح الفارس سام هيتشكوك في قيادة «إي إس عجيب» للدفاع عن اللقب بالصورة المثلى، بفرض هيمنته على مجريات الشوط، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمنٍ دقيقة و33 ثانية و88 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الفرس «عاتبة الخالدية»، المملوكة لفهد العريني.

وفي بقية النتائج، انتزع «جالاكسي رود» لجالاكيب للسباقات، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، لقب الشوط الثاني «لونجين كونكويست كلاسيك»، الذي جرى لمسافة 1200 متر رملي، وخصص للخيول المبتدئة، بإجمالي جوائز بلغ 165 ألف درهم، فيما ذهب الشوط الثالث «لونجين كونكويست في أتش بي» للمهر «المداير»، المملوك لـ«إتش وبي».

واقتنص الجواد «غندوغدو» لمالكه حمد راشد غدير، لقب الشوط الرابع «لونجين ريكورد كوليكشين»، قبل أن تقبض المهرة «ليدي بارما»، المملوكة لعائلة بارما، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، على لقب الشوط السادس «لونجين دولسي فيتا».

وجاء الختام من خلال الشوط السابع «لونجين لا غراند كلاسيكيو»، الذي توج بلقبه الجواد «زاجر»، المملوك لمحمد خليفة البسطي.

وقال عميد المدربين، علي راشد الرايحي، في تصريحات صحافية، إنه سعيد بالانتصارات التي سطرتها الجياد التي يتولى الإشراف عليها، حيث حققت خيوله ثنائية في السباق الثالث لمضمار ميدان. وقال: «ظهرت الخيول بشكل جيد، حيث تدربت في الأيام الماضية بشكل مميز، وأظهرت مستوى طيباً جعلنا نتوقع فوز بعضها بعدد من الأشواط». وأضاف: «ركض (زاجر) بقوة في سباق الشارقة على مسافة أطول قبل أقل من أسبوعين، ويبدو أنه يتحسن بمرور الأيام، ونأمل أن يستمر في التحسن ويواصل انتصاراته». وأوضح أنه كان يتوقع فوز «المُداير»، وقال: «(المُداير) مقاتل عنيد، وأظهر قدرات عالية نحو تحقيق الفوز».

الصدارة للبسطي.. وبطولة المدربين لواتسون

احتفظ محمد خليفة البسطي مع نهاية السباق الثالث للموسم الجديد في مضمار ميدان، بصدارته في بطولة الملاك، حيث حل في القمة برصيد أربع بطولات، فيما واصل المدرب الجنوب إفريقي دووغ واتسون صدارته ضمن قائمة أكثر المدربين فوزاً برصيد سبع بطولات، وليعتلي الفارس باتريك دوبس المركز الأول في ترتيب الفرسان برصيد ست بطولات.