«كواترو» و«الدار الجامعية» يدشنان دوري الدرجة الثانية اليوم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يفتتح فريق «مركز كواترو الرياضي» وفريق «كلية الدار الجامعية»، اليوم، النسخة الأولى لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم، الذي يقام بإشراف وتنظيم اتحاد كرة القدم، وبمشاركة 10 فرق خاصة، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل. ويحل «كواترو» ضيفاً على «كلية الدار الجامعية» في ملعب الأخير «سفن» بدبي.

واستعد «كواترو» للمباراة طوال شهر، خاض فيه خمس مباريات ودية مع أندية من «المحترفين» و«الهواة» (الدرجة الأولى)، إذ واجه رديف النصر وتعادل 2-2، ثم خسر من العروبة 4-3، ومن خورفكان 4-1، وأمام الحمرية 2-1، وختم المباريات الودية بفوز وحيد جاء على حساب رديف فريق عجمان بنتيجة 3-صفر.

يذكر أن الفريق يشرف عليه المدرب المواطن خلفان حليس، ويعاونه محمد الحمادي، ويضم مجموعة من اللاعبين الأجانب من الدول الإفريقية والعربية، إضافة إلى 16 لاعباً مواطناً.

وقال خلفان حليس في تصريح صحافي إنه متفائل بقدرة الفريق على المنافسة، وأكد: «14 يوماً التي أشرفت فيها على الفريق غير كافية، لكن المباريات الودية كشفت عن العديد من اللاعبين المميزين».