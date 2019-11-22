بطاقة التأهل الثالثة تغري الظفرة في ملعب الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال ــ أبوظبي

يحل فريق الظفرة في السادسة من مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يدخله الضيوف برغبة الفوز، أملاً في اللحاق بركب الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني من المنافسة، خصوصاً أن الانتصار يكفيه للتأهل حتى قبل خوض الجولة الأخيرة.

ويحتل فريق الظفرة المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، خلف كل من شباب الأهلي والعين اللذين ضمنا التأهل للدور الثاني بصورة رسمية، في المقابل يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد أربع نقاط، ولا بديل أمامه سوى الفوز في اللقاء للإبقاء على حظوظه قائمة، خصوصاً في ظل المنافسة القوية مع النصر صاحب المركز الرابع، الذي يمتلك في رصيده خمس نقاط.

ويدخل الضيوف لقاء اليوم بصفوف مكتملة في ما عدا المدافع راشد مهير، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية مع بقية لاعبي الفريق، بينما استعاد الظفرة خدمات ثنائي قلب الدفاع عبدالرحمن يوسف والمغربي عصام العدوة.

شباب الأهلي - خورفكان

يسعى شباب الأهلي إلى التمسك بفرصته في تصدر المجموعة الأولى، عندما يلتقي مع خورفكان في السادسة على استاد شباب الأهلي في العوير ضمن الجولة السادسة، فيما يعد «فرسان دبي» الأمل الأخير بالنسبة إلى «النسور» للحفاظ على حظوظه في التأهل.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، متساوياً بالرصيد نفسه مع العين، ولكن «الزعيم» يتفوق بفارق الأهداف، أما خورفكان فيحتل المركز السادس برصيد ثلاث نقاط، ولن يكون أمامه بديل سوى الفوز حتى يدعم حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية، خصوصاً أن النصر يحتل المركز الرابع برصيد خمس نقاط، إذ خاض «العميد» مباراة أكثر من «النسور»، بينما يحتل الجزيرة المركز الخامس بأربع نقاط، وينافس خورفكان على اللحاق بـ«الأزرق» في صراع الحصول على المركز الرابع.

حسابات المجموعة الأولى

- شباب الأهلي والعين ضمنا التأهل للدور الثاني رسمياً

ببلوغهما (10 نقاط).

- تبقى بطاقتان مؤهلتان بين الظفرة (7 نقاط) والنصر (5 نقاط)

والجزيرة (4 نقاط) وخورفكان (3 نقاط).

- فوز الظفرة يكفي للتأهل قبل خوض الجولة الأخيرة.

- الجزيرة يحتل المركز الخامس ولا بديل أمامه سوى الفوز.

- شباب الأهلي والنصر الوحيدان اللذان لعبا خمس جولات

حتى الآن، والبقية أربع جولات.