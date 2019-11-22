3 مباريات «درجة أولى» اليوم

تنطلق اليوم مواجهات الأسبوع الثالث لمسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات، إذ يستقبل فريق العروبة نظيره مسافي في الساعة 16:35 مساءً، وفي التوقيت نفسه يستضيف الإمارات فريق التعاون، فيما يواجه نادي الحمرية ضيفه العربي في الساعة 16:40 مساءً.

وتستكمل مباريات الأسبوع الثالث غداً بإقامة مباراتين، إذ يلتقي في الأولى دبا الفجيرة «المتصدر» مع البطائح في الساعة 16:35 مساءً بملعب دبا، وفي المباراة الثانية يستضيف دبا الحصن «الوصيف» فريق مصفوت في الساعة 16:40 مساءً.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الثاني أسفرت عن فوز دبا على مسافي (4 -1)، ومصفوت على التعاون (3-2)، فيما تعادل الذيد مع العروبة (2-2)، والعربي مع الإمارات (0-0)، وبالنتيجة نفسها تعادل البطائح مع دبا الحصن.

ويتصدر دبا الفجيرة جدول المسابقة برصيد ست نقاط، يليه دبا الحصن ثانياً بأربع نقاط، وبالعدد نفسه من النقاط وبفارق الأهداف يأتي مصفوت ثالثاً، والبطائح رابعاً، يليهم العربي خامساً، والإمارات سادساًـ ولكلٍ منهما نقطتان، والعروبة سابعاً، الحمرية ثامناً، والذيد تاسعاً، ولكلٍ منهم نقطة واحدة، يليهم التعاون عاشراً، ومسافي الـ11 من دون نقاط.

دبي - الإمارات اليوم