غوميز خارج حسابات الشارقة أمام الفجيرة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

كشف مدرب فريق الشارقة لكرة القدم عبد العزيز العنبري أن محترف الفريق ريكاردو غوميز سيكون خارج حسابات الفريق خلال مباراته المرتقبة بعد غد السبت أمام الفجيرة ضمن مباريات الجولة السادسة لكأس الخليج العربي وذلك لتعرضه للإصابة خلال التدريبات أثناء تواجده أخيرا مع منتخب بلده الرأس الأخضر.

وقال العنبري، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد بمقر النادي في الشارقة "فضلنا في الجهاز الفني للشارقة منح اللاعب غوميز راحة عن المشاركة في مباراة الفجيرة وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات".

وشدد العنبري على أنه على ورغم أن فرصة الشارقة لاتزال قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في كأس الخليج العربي الا أن كل تفكيره الاستمرار في نفس السياسة السابقة وهي منح الفرصة لعدد كبير من لاعبي الصف الثاني للمشاركة في مثل هذه المباريات، مؤكدا أن الأهم بالنسبة له أن يقدم الفريق مردودا جيدا في مباراة الفجيرة كونها آخر مباراة للفريق في دور المجموعات في كأس الخليج العربي.