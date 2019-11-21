86 خيلاً تتنافس على 1.27 مليون درهم في «ميدان»

المصدر: جوني جبور - دبي

ينطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الثالث من الموسم الجديد في مضمار ميدان العالمي للخيول، ويتنافس 86 من أقوى الجياد على ألقاب سبعة أشواط ترعاها «لونجين»، بإجمالي جوائز يصل إلى 1.27 مليون درهم.

تقام الأشواط السبعة على المسار الرملي، وخصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول والافتتاحي، الذي يمثل الظهور الأول للخيول العربية في الموسم الجديد، وتحديداً مع بطولة بني ياس المخصصة لخيول الفئة الثانية والمانحة في نتائجها تأهيل الخيول للمنافسات في أكبر السباقات حتى نهاية الموسم.

وتجري بطولة بني ياس لمسافة 1400 متر، ويبلغ إجمالي جوائزها 195 ألف درهم، وينافس على لقبها 14 خيلاً يبرز منها حامل لقب نسخة العام الماضي «إيه إس عجيب» لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، في ظل التصنيف الأعلى للجواد ضمن قائمة الخيول المنافسة على لقب الشوط، جراء مسيرته الحافلة التي تضم ستة انتصارات على مدار مشاركاته الـ11 في السباقات العالمية.

ويدخل قائمة المنافسة، بطل نسخة 2017 الجواد «أربي تورش» المملوك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خصوصاً أن مسيرة الجواد، البالغ من العمر ثماني سنوات، تتضمن تسعة انتصارات جاء آخرها الشهر الماضي على مضمار أبوظبي وعلى مسافة أطول بلغت حينها 1600 متر.

وتواصل الإثارة طريقها في أمسية السباق نحو الشوط الخامس والرئيس «لونجين ماستر كوليكشين»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، والبالغ إجمالي جوائزه 240 ألف درهم، على أن يتنافس على حصد اللقب 13 خيلاً.

• 195 ألف درهم جوائز بطولة بني ياس لمسافة 1400 متر.