3 قمم تنتظر الجولة الثالثة من دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تستضيف ملاعب الهواة، غداً وبعد غدٍ، منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، التي تتميز بإقامة ثلاث مباريات قمة، يمكنها أن تكون نقطة تحول للفرق الفائزة.

وسيلعب غداً العروبة مع مسافي، والإمارات مع التعاون، والحمرية مع العربي، بينما يلتقي بعد غدٍ دبا الفجيرة والبطائح، ومصفوت مع دبا الحصن، وتنطلق جميع المباريات عند الساعة الـ16:40.

ويتصدر دبا الفجيرة الترتيب بست نقاط، يليه دبا الحصن ومصفوت والبطائح، لكل منها أربع نقاط، ثم العربي والإمارات (نقطتان)، ونقطة واحدة لكل من العروبة والحمرية والذيد، بينما يخلو رصيد التعاون ومسافي من النقاط.

وسيكون لمباراة مصفوت مع دبا الحصن طعم خاص، كون الفريقين كانا مرشحين بقوة للصعود لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، كما تتميز مباراة دبا الفجيرة والبطائح بأنها الأقوى كونها تجمع فريقين يطمحان للصعود لدوري الخليج العربي، فيما ستكون مباراة الإمارات والتعاون تحت الأنظار لحاجة فريق الإمارات لتحقيق الانتصار الأول بعد تعادلين ماضيين دون أهداف أمام الحمرية والعربي.

من جانبه، وصف مدرب مصفوت، عبدالغني المهري، مباراة فريقه أمام دبا الحصن بالمباراة المهمة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نريد الفوز من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق أفضل بداية لمصفوت خلال مشاركاته في دوري الدرجة الأولى، بجانب تعويض الخسارة التي تعرضنا لها أمام دبا الحصن، وأفقدتنا بطاقة الصعود لدور الستة عشر لكأس رئيس الدولة».

بدوره، أكد مدرب دبا الحصن، سليمان البلوشي، أن هذه المباراة خطوة في طريق تطلعات النادي لبناء فريق قوي للمستقبل.