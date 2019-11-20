عموري يغيب عن المران الأول لمنتخب الإمارات استعداداً لـ"خليجي 24"

المصدر: خالد صديق - دبي

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم أولى حصص التدريبية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي ستقام في الدوحة للفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين .وشارك في تدريبات اليوم التي قادها الهولندي فان مارفيك 18 لاعباً هم: علي خصيف، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت (الجزيرة) وليد حسين، محمد مرزوق، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل ( شباب الأهي) خالد عيسى، أحمد برمان، بندر الإحبابي (العين) محمد صالح برغش، حمدان الكمالي، خليل الحمادي (الوحدة) عادل الحوسني، الحسن صالح (الشارقة) طارق أحمد (النصر ).

ومن المنتظر أن يلتحق لاعبو المنتخب الأولمبي بالتجمع يوم بعد غد الجمعة بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عقب مشاركتهم في بطولة كأس دبي الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة التي أختتمت أمس وتُوج فيها المنتخب الإماراتي بلقب البطولة، فيما يخضع الثلاثي عمر عبدالرحمن ووليد عباس وعلي سالمين للفحوصات الطبية اللازمة .

وسيتم إعلان القائمة النهائية المشاركة في خليجي 24 يوم السبت المقبل .ويبدأ المنتخب الوطني مشوراه في البطولة يوم 26 نوفمبر بمواجهة منتخب اليمن .