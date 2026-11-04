«أبيض السلة» يعسكر في تركيا.. ويخوض «ودية البحرين»

كشف مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، عن إقامة معسكر خارجي في تركيا، ومشاركة «الأبيض» في بطولة ودية في البحرين، خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري، ضمن مراحل إعداد المنتخب الأول لاستحقاق «النافذة الثانية» من التصفيات الآسيوية، المقررة إقامتها في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 27 إلى 30 من الشهر الجاري.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «يتجمع المنتخب، غداً، تمهيداً للتوجه إلى معسكر خارجي في تركيا، خلال الفترة من 11 إلى 17 الجاري، على أن يتبعه مباشرة بالمشاركة في بطولة ودية في البحرين لملاقاة البحرين والكويت وسورية، ضمن خطة إعداد (الأبيض) للنافذة الثانية المقررة نهاية الشهر في بيروت». وأوضح: «يتوقف الدوري في السادس من هذا الشهر، لينتظم اللاعبون في تجمع داخلي، تمهيداً للمعسكر الخارجي في تركيا، الذي نهدف خلاله إلى رفع الجاهزية البدنية والوقوف على حالة اللاعبين».

وأضاف: «قدم المنتخب مستويات متباينة، في أغسطس الماضي، ضمن مجموعته الأولى في النافذة الأولى، ونجح في الفوز على منتخبات عُمان والكويت ونيبال، مقابل خسارة وحيدة أمام البحرين، ليؤكد حضوره بين المنتخبات المتأهلة إلى النافذة الثانية».

ويستهل المنتخب مبارياته في بيروت، يوم 27 نوفمبر المقبل، بلقاء منتخب فلسطين، قبل أن يواجه في اليوم التالي منتخب سريلانكا، ويختتم مبارياته، في 30 نوفمبر، بمواجهة منتخب كازاخستان.

وقال النقبي «طموحاتنا كبيرة في تقديم مستويات قوية، وحجز مكان بين المنتخبات الأربعة الأولى المتأهلة عن مجموعتنا الخامسة إلى النافذة الثالثة، للانضمام إلى 16 منتخباً مصنفاً على مستوى القارة، وخوض المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى (كأس آسيا 2029)»، ويدخل المنتخب (نافذة بيروت) برصيد سبع نقاط، حصدها في النافذة الأولى التي استضافتها دبي.