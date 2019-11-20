فليتوود يتقدم إلى المركز الثاني قبل انطلاق «غولف الموانئ العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم الإنجليزي تومي فليتوود إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب لقب «السباق إلى دبي»، قبل ضربة البداية لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تنطلق غداً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا للغولف، وتختتم الأحد المقبل.

وتوج فليتوود بلقب بطولة «نيدبانك»، التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بضيافة الأسطورة جاري بلايري، ليحصد 1665 نقطة، تقدم بها من المركز العاشر إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب الموسم الحالي بمجموع 4079.8 نقطة.

وجاء فوز فليتوود ليفتح باب الاحتمالات على مصراعيه لحسم لقب «السباق إلى دبي»، ولايزال بإمكان خمسة لاعبين حصد لقب الموسم، ويتصدر النمساوي بيرند فيسبيرجر الترتيب برصيد 4802.6 نقطة، وهو الذي أهدر فرصة حسم الأمور في جنوب إفريقيا، ليتأجل الأمر إلى المشهد الأخير في دبي، ويحتل فليتوود المركز الثاني في المركز الثاني برصيد 4079.8 نقطة، بينما يحتل الإنجليزي جون راهم الفائز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية 2017، المركز الثالث، ويكمل بطل أبوظبي للغولف الإيرلندي شين لوري القائمة بوجوده في المركز الرابع برصيد 3613.8 نقطة، ويأتي الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك الفائز بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية في 2016، بالمركز الخامس برصيد 3321 نقطة.

من جانب آخر، قال مدير مكتب الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، توم فيليبس، في تصريحات صحافية: «ستقدم لبطولة جولة موانئ دبي العالمية أكبر جائزة عرفها العالم لبطل للغولف بقيمة ثلاثة ملايين دولار».