كأس الخليج العربي.. 3 فرق تتأهل والقمة يحضرها 250 مشجعاً فقط

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ضمنت ثلاثة فرق تأهلها رسمياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، هي: العين وشباب الأهلي والوحدة، عقب فوزها في مباراة الجولة الخامسة من البطولة، لتكرر الفرق الثلاثة وجودها في مرحلة الأدوار الإقصائية، بعدما وصلت إليها أيضاً، الموسم الماضي، بمجموعة من اللاعبين الشباب المميزين، بينما لاتزال بقية الفرق تصارع من أجل الصعود، ولاتزال كل فرق البطولة تضمن حسابياً التأهل إلى الدور الثاني، نظراً إلى فارق النقاط في جدول الترتيب، وحتى فريق اتحاد كلباء، الذي يملك نقطة واحدة من أربع مباريات، قد ينجح في الصعود إذا فاز في اللقاءين المقبلين وخسارة الفرق الأخرى.

وكان العين قد فاز على الظفرة بهدفين، كما تغلب شباب الأهلي على اتحاد كلباء، والوحدة على عجمان، لتصل الفرق الثلاثة إلى 10 نقاط في المجموعتين الأولى والثانية، مع حفاظ العين والوحدة على سجلهما خالياً من الهزائم في البطولة، بعد خوضهما أربعة لقاءات في دور المجموعات.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز أربعة مشاهد من الجولة الخامسة للبطولة، يتقدمها ضعف الحضور الجماهيري، خصوصاً أن قمة الجولة بين النصر والجزيرة حضرها نحو 250 مشجعاً فقط.

الوصل وريجيكامب

نجح فريق الوصل في العودة إلى المنافسة على إحدى بطاقات الصعود إلى الدور ربع النهائي، عقب فوزه على بني ياس بهدفين دون مقابل، ليصل إلى النقطة السادسة في ترتيب المجموعة الثانية، بعد أن كان الفريق مهدداً بوداع البطولة من دور المجموعات.

ويؤكد المدرب الروماني، ريجيكامب، تحسّن الفريق في الفترة الأخيرة، حيث فاز في مباراتين بالدوري، وتعادل مع الوحدة في أبوظبي، قبل أن يفوز على بني ياس في مسابقة كأس الخليج العربي.

قلة الأهداف

شهدت الجولة الخامسة تسجيل سبعة أهداف في المباريات الخمس، وهي أقل جولة تهديفية هذا الموسم في بطولة كأس الخليج العربي.

وحافظ لاعب الوحدة، عبدالله أنور، على صدارة الهدافين في البطولة على الرغم من غيابه في الفترة الأخيرة للإصابة، وذلك برصيد خمسة أهداف، متساوياً مع لاعب بني ياس، الإسباني بيدرو كوندي، ويأتي بعدهما لاعب شباب الأهلي محمد جمعة، ولاعب الوصل فابيو ليما، ولكل منهما أربعة أهداف.

غياب الجمهور

لاتزال بطولة كأس الخليج العربي تعاني عزوفاً جماهيرياً، وعدم اهتمام من جانب الأندية بالتسويق لمبارياتها، ما تسبب في غياب شبه تام للجمهور عن مباريات البطولة دون وجود أي وسلية من أجل الاهتمام بها.

وشهدت هذه الجولة قمة بين النصر والجزيرة انتهت بنتيجة سلبية، ولم يتجاوز الحضور الجماهيري فيها 250 مشجعاً، بمن فيهم مسؤولو الفريقين والمدربون الحاضرون للمباراة.

عودة ليما

أكد لاعب الوصل، البرازيلي ليما، عودته القوية إلى التهديف ومستواه المعروف، بعدما أحرز هدفي الإمبراطور في مرمى بني ياس، ليقود الفريق إلى الفوز ويصل إلى الهدف الرابع، وبمستوى جيد في وصافة هدافي البطولة.

وما أكد عودة اللاعب هو إحرازه خمسة أهداف في آخر خمس مباريات، ليثبت الهداف البرازيلي قيمته الفنية العالية، التي تمتع بها الموسم الماضي، ويسعى إلى مواصلة تقديمه العروض نفسها في الموسم الحالي.