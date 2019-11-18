البطائح يتعثر.. ودبا الفجيرة يتصدر بـ «الروح»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق البطائح، الوافد الجديد إلى بطولات الدرجة الأولى لكرة القدم، فبعد خمسة انتصارات متتالية في الموسم الحالي، تعادل مع دبا الحصن دون أهداف في الجولة الثانية من دوري الهواة، في وقت حقق دبا الفجيرة انتصاره الثاني بتغلبه على مضيفه مسافي 4-1 ليتصدر ترتيب البطولة.

وفي بقية المباريات، فاز مصفوت على التعاون 3-2، وتعادل العربي مع الإمارات دون أهداف، والذيد مع العروبة 2-2، وبموجب هذه النتائج حلّ دبا الفجيرة أولاً برصيد ست نقاط، يليه دبا الحصن ومصفوت والبطائح، ولكل منها أربع نقاط، وتتفاوت بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، يليها العربي والإمارات ولكل منهما نقطتان، ثم تباعاً برصيد نقطة واحدة العروبة والحمرية والذيد، وأخيراً التعاون ومسافي دون نقاط. وكشف دبا الفجيرة عن رغبته الحقيقية في تحقيق الصدارة المبكرة، والسعي نحو نيل أولى بطاقات الصعود مجدداً، من خلال الأداء القوي الذي قدمه أمام مسافي، بعد أن تأخر بهدف في بداية المباراة، واستطاع بعدها تسجيل أربعة أهداف، بينما شهدت الجولة «ريمونتادا» حققها مصفوت، بعد أن قلب تأخره بهدفين لهدف إلى فوز 3-2، وسجل هدفين في الوقت القاتل.

العبدولي: كل مباراة مصيرية

وصف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول، جمعة حمدان العبدولي، عودة الروح الرياضية العالية في الملعب بأنها سر ظهور الفريق بشكل فني لائق، وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «مازال ينتظرنا عمل كبير، والحفاظ على الروح العالية وتعزيزها بشكل أكبر، هما سر مواصلة تحقيق نتائج الفوز، لذا نتطلع إلى مواصلة الانضباط التكتيكي والانتصارات».

وتابع: «لا توجد مباراة سهلة بل إن جميع المباريات صعبة، ويمكن وصفها بالمباريات النهائية، رغم أننا مازلنا في بداية المنافسات، ورؤيتنا في ذلك تنطلق من أن الوصول للهدف المرسوم يبدأ من الخطوة الأولى بشكل صحيح، ولذلك فإن علينا أن نلعب المباريات على أنها جميعها مؤثرة ومصيرية».

المسماري: لدينا حسابات خاصة

اكد مدير فريق البطائح، حمدان المسماري، أن التعادل مع دبا الحصن المرشح للبطولة، ليس مخيباً للآمال، مؤكداً أن فريقه قدم أداء جيداً أمام دبا الحصن، وكان قريباً من الفوز.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «لكل مباراة ظروفها، والتعادل مع دبا الحصن، أحد الفرق المرشحة القوية للصعود، يعد نتيجة إيجابية، خصوصاً أن نادينا لا يرفع شعار الصعود إلى المحترفين من أول موسم يشارك فيه بدوري الأولى، بقدر ما يهدف إلى بناء فريق قوي ومستقر للمواسم المقبلة». وأضاف: «النتائج الإيجابية السابقة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، وتحقيق الفوز في جميع المباريات، وضعا اللاعبين تحت طائلة الضغط النفسي، وهو أمر طبيعي رغم جهود مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري للتقليل من الآثار المتوقعة».

واكمل: «لدينا حسابات خاصة نعمل وفقاً لها، ونتطلع إلى أن يكون توقف الانتصارات، التي تحققت في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة والجولة الأولى، مؤقتاً، بحيث نستعيدها في الجولات المقبلة استناداً إلى تقديم مباريات تتسم بالمستوى الجيد، وأن نخوض المباريات خطوة بخطوة، خصوصاً أن البطولة لاتزال في بدايتها».