دبا الفجيرة يهزم مسافي ويعزز صدارته لـ «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ـــ الفجيرة

عزّز دبا الفجيرة صدارته لدوري الدرجة الأولى، بعد فوزه أمس على مسافي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة. وسجل لدبا كلا من خالد عبدالله في الدقيقة (40)، والبرازيلي فينيكيوس (47)، وعبدالله محمد (60)، وأحمد راشد (68)، بينما سجل هدف مسافي فيصل حسين (30)، ليصبح رصيد «النواخذة» ست نقاط.

وفي مباراة أخرى، فاز مصفوت على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل لمصفوت كل من عبدالله مهدي (28)، والمغربي فاتري ساخي (89،90) بينما سجل للتعاون حسن المسعدي (7)، وأحمد البجيري (36)، وتعادل البطائح مع دبا الحصن من دون أهداف.