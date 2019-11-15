مباراتان في الجولة الثانية لدوري الأولى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقام عند الساعة 16:40 من مساء اليوم، مباراتان في الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حين يلتقي الذيد مع العروبة على ملعب الأول، ويستضيف فريق العربي نظيره الإمارات.

وتستكمل المباريات غداً بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى فريق التعاون مع ضيفه مصفوت، ويلتقي في المباراة الثانية فريق مسافي ودبا، وفي الثالثة يحل فريق دبا الحصن ضيفاً على فريق البطائح.

وكانت نتائج الأسبوع الأول لمسابقة دوري الدرجة الأولى أسفرت عن فوز دبا على الذيد 2-صفر، ودبا الحصن على مسافي 2-صفر، والبطائح على التعاون 1-صفر، فيما تعادل الإمارات مع الحمرية سلباً، ومصفوت مع العربي 1-1.

ويتصدر دبا قمة المسابقة برصيد ثلاث نقاط بالتساوي في عدد النقاط مع دبا الحصن ثانياً، والبطائح ثالثاً.