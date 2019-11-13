ختام «أولمبياد التسامح» اليوم

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تختتم جامعة الإمارات بمدينة العين اليوم «أولمبياد التسامح»، بعد منافسات في ألعاب مختلفة، نظمتها وحدة الأنشطة الرياضية في الجامعة خلال الأيام الماضية. وتشهد صالة الأنشطة الرياضية بالمجمع الرياضي للجامعة إقامة الفعاليات الختامية لمسابقتي السلة والطائرة، كما ستقوم اللجنة المنظمة بتكريم الفرق الفائزة في جميع الألعاب (كرة القدم والطائرة والسلة والريشة الطائرة وتنس الطاولة والسباحة واللياقة البدنية والتنس الأرضي والطائرة الشاطئية).

يذكر أن كرة الطائرة شهدت، أول من أمس، فوز فريق جامعة الإمارات على «شركة الخدمات» بجولتين لصفر، وتغلب فريق شرطة أبوظبي على النادي المصري (2-صفر).

وفي الكرة الطائرة الشاطئية، توج باللقب فريق شرطة أبوظبي. كما أسفرت منافسات تنس الطاولة عن فوز النادي المصري بالمركز الأول، وفريق بركلي في «الريشة الطائرة»، وفريق شرطة أبوظبي في السباحة. وشهدت البطولة على مدار الأيام الماضية منافسات مثيرة في مختلف الألعاب، أبرزت العديد من المواهب من الفرق المشاركة التي نافست بقوة على الألقاب.