وصول طائرة المساعدات الإنسانية السادسة لمتضرري فيضانات نيبال

وصلت اليوم إلى جمهورية نيبال، طائرة المساعدات الإنسانية السادسة التي أرسلتها دولة الإمارات، محمّلة بـ25 طناً من الطرود الغذائية والملابس، ليرتفع إجمالي المساعدات المقدمة عبر الجسر الجوي الإماراتي إلى 245 طناً، دعماً للمتضررين من الفيضانات والانهيارات.

وكان في استقبال الطائرة سفير الدولة في نيبال عبدالله الشامسي.

وتأتي هذه الشحنة امتداداً للجهود الإنسانية الإماراتية لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، ومساندة الجانب النيبالي في مواجهة تداعيات الكارثة.

وبالتزامن مع وصول الطائرة، من المقرر أن يغادر فريق البحث والإنقاذ الإماراتي نيبال اليوم، بعد استكمال مهامه التي شملت عمليات البحث والمسح الفني والجوي في المناطق المتضررة، والإسهام في العثور على 18 مفقوداً، بالتنسيق مع السلطات النيبالية.

وكان في وداع فريق البحث والانقاذ والفريق الاغاثي سفير الدولة في نيبال عبدالله الشامسي.

وقال مدير عمليات الإغاثة الإماراتية حمود العفاري، إن وصول الطائرة السادسة يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الشعب النيبالي، وتلبية احتياجات المتضررين، مشيرا إلى استكمال فريق البحث والإنقاذ مهامه ومغادرته اليوم، بينما يواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي وجوده الميداني لتقديم المساعدات وتنفيذ برنامج خطة التعافي المبكر، بالتنسيق مع الجهات النيبالية المعنية.

وأشار إلى تركّز جهود الفريق المساعدات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ برنامج خطة التعافي المبكر، بما يشمل الإسهام في بناء الجسور وتوفير المنازل للأسر النازحة، ودعم استعادة مقومات الحياة الأساسية، بما يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الجهات النيبالية المعنية ووفق الاحتياجات والأولويات الميدانية.

وتجسّد هذه الجهود نهج دولة الإمارات في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الكوارث، ومواصلة مساندتها خلال مراحل الاستجابة العاجلة والتعافي.