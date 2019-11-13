الجنيبي: طموحي تحكيم مونديال 2022.. والمنتخب سيعزّز فرصتي

المصدر: منصور -

كشف الحكم الدولي في كرة القدم عمار الجنيبي، عن طموحه في المشاركة بإدارة مباريات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أنه سيجتهد من أجل تحقيق هذا الهدف، مشدداً على أنه في حال تأهل المنتخب الوطني للمونديال فإن ذلك سيعزّز بقوة من حظوظ الصافرة الإماراتية للوجود في هذا الحدث، علماً أن الجنيبي كان قد اختير مع زميله الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن ضمن القائمة الأولية للحكام المرشحين للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم المقبلة.

وقال عمار الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الوجود في كأس العالم يُعد الهدف الأكبر الذي كنت أسعى له دائماً منذ انضمامي لجهاز التحكيم، وسأسعى بكل جد واجتهاد من أجل أن يتحقق هذا الحلم الذي خططت له منذ سنوات طويلة».

يُذكر أنه سبق للحكم عمار الجنيبي أن تواجد كحكم فيديو في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي أقيمت في بولندا مايو الماضي.

وأضاف الجنيبي أن «اختيار الحكم للمونديال يخضع لمعايير عدة من قبل (فيفا) مقدمتها المستوى الفني للحكم، وتقييم مشاركته في البطولات الآسيوية المختلفة، فضلاً عن المحاصصة التي يعتمدها (فيفا) في اختيار حكام من كل القارات، بجانب أن وجود المنتخب الوطني لبلد الحكم المعني سيعزّز من فرصته في الاختيار».

وشدّد عمار الجنيبي على أن «الفترة المقبلة ستكون مهمة جداً بالنسبة له في مشواره التحكيمي، الذي يسعى لتعزيزه من خلال المشاركات المختلفة».

ويُعد عمار الجنيبي الذي يوجد حالياً ضمن الحكام النخبة في آسيا من الحكام المتميزين، سواء على صعيد المشاركة في إدارة المباريات المحلية في الدوري الإماراتي أو على صعيد المشاركات في البطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسبق للتحكيم الإماراتي الوجود في ست مرات لكأس العالم، إذ وجد حكما ساحة هما علي بوجسيم الذي شارك في المونديال ثلاث مرات على التوالي (أميركا 94 وفرنسا 98، وكويا الجنوبية واليابان 2002)، ومحمد عبدالله حسن في مونديال روسيا 2018 في حين حضر حكمان مساعدان في هذا الحدث، هما عيسى درويش في مونديال ألمانيا 2006، وصالح المرزوقي في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وأضاف الجنيبي «الفرصة مواتية بالنسبة لي للوجود في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مثل بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، وكأس العالم للشباب تحت 19 سنة، ليتم بعدها إجراء عملية التقييم بالنسبة للحكام الذين سيتم اختيارهم للمونديال، إذ إن وجودي في مثل هذه المشاركات سيعزز ايضاً من فرصتي».

وضمت القائمة الأولية لقائمة الحكام المختارين من آسيا ضمن قضاة الملاعب المرشحين للمونديال، إلى جانب محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي كلاً من: البحريني نواف شكرالله والإيراني علي رضا والياباني ساتو ريوجي والقطري عبدالرحمن الجاسم.

من جهة أخرى، أثنى مصدر في اتحاد الكرة على الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي، واصفاً اياهما بالوجه المشرف للتحكيم الإماراتي، معتبراً أن الفرصة متاحة لأي حكم متميز للوجود في المونديال، علماً أن اتحاد الكرة يسعى أيضاً من الآن لتجهيز حكم للوجود في مونديال 2026.

4 معايير لاختيار الحكم المونديالي

1- المستوى الفني للحكم.

2- تقييم مشاركته في البطولات الآسيوية المختلفة.

3- المحاصصة التي يعتمدها (فيفا) في اختيار حكام من كل القارات.

4- مشاركة المنتخب الوطني لبلد الحكم في المونديال.

• «كأس العالم الهدف الأكبر الذي كنت أسعى له دائماً منذ انضمامي لجهاز التحكيم».