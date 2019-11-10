بوقرة: لم نكن محظوظين أمام حتا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، إن الفريق عانى سوء حظ في لقاء حتا بالجولة السابعة من دوري الخليج العربي، أول من أمس، الذي انتهى بخسارته 1-صفر، وأكد في المؤتمر الصحافي: «لم نكن محظوظين، لأن الفجيرة استحق التعادل كنتيجة طبيعية، بالنظر إلى مجريات المباراة»، وتابع: «أحد أسباب ضعف هجوم الفريق يعود لسعي بعض اللاعبين إلى التسجيل بأنفسهم، من دون مراعاة للعب الجماعي».

وتابع: «سأقاتل مع الفريق من أجل أن يستعيد وضعه الطبيعي، ولا أحمل الخسارة لأي أحد، بل نتحملها جميعاً، وأعتقد أن نيل 21 نقطة سيكون كافياً للبقاء».

في المقابل، قال مدرب حتا، اليوناني كونتيس، إن فريقه كان مميزاً وأبدع في الشوط الأول، قبل أن يتراجع الأداء قليلاً في الربع الأخير من المباراة، مشيراً في المؤتمر الصحافي: «الفريق يعاني الهبوط في الأداء بالدقائق الأخيرة، وسنعمل على إيجاد حل لذلك»، وقال إن الأهم هو الخروج بالنقاط الثلاث.