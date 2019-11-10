ليما: لا أعلم سبب وجود «الفار» في مباريات دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أن الحكم، أحمد سالم، حرم «الإمبراطور» ركلة جزاء صحيحة في مباراة الوحدة، أول من أمس، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، مبيناً: «لا أعلم سبب وجود (الفار) في مباريات الدوري، بينما لا يتم استخدامها بطريقة صحيحة في الحالات التي تحتاج إلى الاستعانة بالتقنية.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إنه للمرة الأولى ستكون لديه الرغبة في الحديث إلى وسائل الإعلام بعد المباريات، موضحاً أنه لا يهاجم التحكيم أو يرغب في توجيه الانتقادات، لكن في الوقت نفسه أبدى استغرابه من عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة على حد وصفه، لمصلحة زميله علي صالح، بعدما تعرض للعرقلة من جانب لاعب الوحدة، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأضاف: «لا أجد سبباً واضحاً لعدم استعانة حكم المباراة بتقنية الفيديو، للتأكد من صحة الحالة أو عدمها، خصوصاً أن هذه التقنية تم تطبيقها من أجل هذه الحالات، وليس منطقياً أن تتم الاستعانة بالتقنية لمدة تصل إلى أربع أو خمس دقائق، في الحالة التي تم طرد فيها ميليسي، قبل أن يتم التراجع عن طرده بعد التأكد من (الفار)، بينما عندما كان هناك شك في وجود ركلة جزاء لمصلحة الوصل اكتفى باستعمال السماعة في التواصل مع غرفة التحكم بتقنية الفيديو، رغم أهمية الحالة».

وتابع: «قبل بدء الموسم، كان هناك اهتمام كبير من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، لشرح طريقة تطبيق التقنية لجميع الأندية، وجاء إلى اللاعبين مسؤولون لشرح الحالات التي تستحق الاستعانة بـ(الفار)، بينما على أرض الواقع لم نشاهد ذلك يحدث في الملعب».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن أداء الوصل أمام الوحدة، وقال: «أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة جداً، وأظهرنا أننا نستطيع أن نقدم عروضاً قوية، خصوصاً أن الفريق تأخر بهدف في توقيت مبكر من المباراة، لكننا تمكنا من العودة في النتيجة وإحراز هدفين».

وزاد بقوله: «الفريق بشكل عام يؤدي بصورة جيدة في المباريات الماضية، إذ حققنا الفوز على الظفرة وحتا، وكنا قريبين من الفوز على الوحدة، وأرى أن هذه النتائج تمنح اللاعبين الثقة بأنفسهم، وتجعلهم يتجاوزون البداية السلبية في الجولات الأربع الأولى». وعن الإصابة التي شعر بها في المباراة، قال: «عانيت إصابة عضلية قبل مباراة الوصل مع الاتحاد السعودي، في كأس الأندية العربية، لذلك لم أسافر مع الفريق إلى جدة، بينما تعافيت وشاركت أمام الوحدة، وأنا جاهز بنسبة 100%، وما حدث أثناء المباراة أنني تعرضت لشد عضلي في إحدى الكرات، لكن لم أتأثر بهذه الإصابة، وأكملت المباراة من دون أي مشكلات». وقال من جانبه مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، إن الوصل كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الوحدة، لافتاً في المؤتمر الصحافي إلى أن لاعب العنابي، الأوروغوياني ميليسي، كان يستحق الطرد بسبب عرقلة علي صالح.

خمينيز: أهدرنا فوزاً كبيراً.. والحكم تسبّب في وقف خطورتنا

قال مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خمينيز، إن «حكم المباراة تسبّب في وقف خطورتنا خلال اللقاء، بجانب أننا أهدرنا فوزاً كبيراً كان ممكناً بدل الاكتفاء بالتعادل»، وتابع في المؤتمر الصحافي: «الوحدة خسر نقطتين بعدما كان الطرف الأفضل والأكثر خطورة خلال المباراة».

وانتقد المدرب «احتساب الحكم العديد من المخالفات لمصلحة لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، ما تسبب في إيقاف خطورة الوحدة»، مؤكداً أن بعض المخالفات كانت صحيحة، لكن في الوقت نفسه كان هناك العديد من الكرات التي لا تستحق أن يتم احتسابها.