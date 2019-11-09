«وادي» ينتزع لقب الشوط الرئيس في ثاني سباقات «ميدان»

المصدر: جوني جبور - دبي

تُوّج الجواد «وادي»، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بطلاً للشوط الرابع والرئيس الذي أقيم أول من أمس في ثاني سباقات مضمار ميدان، والذي رعت أشواطه الستة صحيفة «غلف نيوز»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و105 آلاف درهم، ونافس على ألقابها 45 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وأقيمت جميع الأشواط على المسالك الترابية، وخصصت أربعة منها لخيول التكافؤ، مقابل بطولتين للخيول المبتدئة في الشوطين الأول والثالث.

وشهد السباق ظاهرة غير مسبوقة بفوز الخيول التي يشرف عليها المدرب الجنوب إفريقي دووغ واطسون بجميع الأشواط الستة.

وتوج «ترايد آند ترو»، لمحمد البسطي، بلقب الشوط الخامس على مسافة 2000 متر.

وحقق الفارس دين أونيل لقبه الوحيد بقيادة «وادي» لانتزع لقب السرعة، بقطعه مسار الشوط الرابع البالغ 1200 متر في المركز الأول، مسجلاً دقيقة و12 ثانية و81 جزءاً من الثانية.

وفي بقية النتائج، حققت المهرة «ريو أنجي»، البالغة من العمر سنتين، والمملوكة لحامد رادان، بقيادة الفارس باتريك دوبس، لقب الشوط الافتتاحي «بيبي أند تشايلد تروفي»، الذي جرى لمسافة 1400 متر، بإجمالي جوائز بلغ 165 ألف درهم، قبل أن يشهد الشوط الثاني فوز الجواد «ترينكارد»، لمحمد خليفة البسطي، الذي جرى لمسافة 1600 متر، وبلغت جوائزه 170 ألف درهم، واتبع بخطف المهر «ملفت»، لغاندي للسباقات، لقب الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 1600 متر، بجوائز بلغت 165 ألف درهم، وليعلن المهر «ميدنايت ساندرز»، لشركة ذا كول سيك، نفسه نجم الختام بفوزه بالشوط السادس والأخير الذي جرى لمسافة 1400 متر، بجوائز بلغت 185 ألف درهم.

- بلغت القيمة

الإجمالية لجوائز ثاني

سباقات ميدان

مليوناً و105 آلاف

درهم، ونافس على

ألقابها 45 من نخبة

الخيول المحلية

والدولية.