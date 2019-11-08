النصر يهزم اتحاد كلباء ويصل مربع الكبار

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حقق فريق النصر فوزه الرابع على التوالي عقب تخطيه فريق اتحاد كلباء بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليصل الفريق إلى 13 نقطة في مربع الكبار بينما يبقى فريق اتحاد كلباء عند رصيده السابق 6 نقاط في المركز 11.



ولم تشفع النتائج الإيجابية للنصر الجولات الثلاث الماضية في حضور جمهوره إلى المباراة حيث حضر إلى مباراة أمس 825 مشجع فقط من الفريقين ليظهر استاد آل مكتوم خالي من الجماهير، وعن المباراة نجح النصر في السيطرة على المباراة من بدايتها لعباً ونتيجة واستحواذ، بالرغم خطورة أول هجمة في المباراة التي كانت للأردني ياسين البخيت، من إنفراد تام بحارس مرمى النصر أحمد شامبيه، الذي تصدى للكرة ببراعة.

ورد النصر في الاستحواذ والأداء والنتيجة وضياع الفرص واكتفى بهدفين فقط حيث نجح التشيلي بافيز، في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 35 من داخل منطقة الجزاء وفي الشوط الثاني نجح البرتغالي توزي، من تسجيل الهدف الثاني من هجمة رائعة وصلت له من الإسباني نيغريدو، الذي صنع الهدف ولم يسجل في هذه الجولة لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0، ليصعد النصر إلى المركز الرابع مع نهاية المباراة، بفضل الخبير الكرواتي كرونسلاف، الذي حول الفريق وبنفس اللاعبين ليحقق معهم أربعة انتصارات متتالية.