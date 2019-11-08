ميداليات مونديال دبي لـ «قوى أصحاب الهمم» تغري أبطال الإمارات

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن نجوم الإمارات الأولمبيون، اليوم، مشوارهم في بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، المقامة حالياً في دبي، وتمتد إلى الـ17 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 1500 رياضي من 122 دولة، عندما يستهل الفتى الذهبي محمد القايد مشواره بخوض تصفيات سباق 400 متر للكراسي المتحركة عن فئة «تي 34»، ودخول نورة الكتبي، صاحبة أول ميدالية أولمبية نسائية، منافسات نهائي دفع الكرة الحديدية.

وتشهد المنافسات الظهور الرسمي الأول للمواهب الشابة للمنتخب الوطني: أحمد نواد الذي يخوض تصفيات سباق 400 متر للكراسي المتحركة، واللاعبة الشابة ذكرى الكعبي في نهائي دفع الجلة.

ويسعى القايد، صاحب أول ميدالية بارالمبية في تاريخ ألعاب القوى الإماراتية، إلى حجز مقعد ضمن كوكبة الكبار، والتأهل للسباق النهائي الذي يقام غداً، خصوصاً أن القايد في قمة جاهزيته، بعد نجاح معسكره الخارجي الذي أقيم أخيراً في تايلاند، والذي يدخل «مونديال دبي» بطموح تكرار مشهد النسخة الماضية من بطولة كأس العالم التي استضافتها لندن صيف 2017، وأهدى خلالها القايد منتخب الدولة ثلاث ميداليات فضية في مسابقات 800 و400 و200 متر، قبل أن يضيف برونزية مسابقات 100 متر.

وتأمل نورة الكتبي، التي غابت عن المشاركة في دورة رياضة المرأة الخليجية مطلع الشهر الجاري، بهدف تكثيف تحضيراتها في معسكر العين، الوصول إلى منصات التتويج في بطولة دبي، خصوصاً أنها صاحبة أول ميدالية فضية في الألعاب البارالمبية تحصل عليها فتاة إماراتية بعد فوزها بالمركز الثاني في «ريو دي جانيرو» البرازيلية 2016.

وبشعار الظهور الأول في مونديال الكبار، يشارك النجم الواعد أحمد نواد في تصفيات 400 متر في فئة «تي 34» لسباقات مضمار الكراسي المتحركة. كما تخوض اللاعبة الشابة ذكرى الكعبي، اليوم أيضاً، نهائي دفع الكرة الحديدية، في فرصة للمنافسة على منصات التتويج، بعد أن كثفت أخيراً تحضيراتها اليومية الصباحية والمسائية في نادي العين لأصحاب الهمم، عقب مشاركة إيجابية لها في بارالمبية غرب آسيا في الأردن.

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