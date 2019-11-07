مدربة كرة قدم مواطنة تخوض فترة معايشة مع منتخب إيرلندا للسيدات

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

تخوض مدربة منتخب الإمارات لكرة القدم للسيدات حورية الظاهري فترة معايشة مع منتخب سيدات إيرلندا لمدة أسبوع ضمن برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " لتطوير القدرات الفنية وزيادة خبرات مدربات كرة قدم السيدات الذي يُشرف عليه المحاضر الدولي فييرا بايو .

وستشارك حورية الطاهري خلال فترة المعايشة في دورة تدريبية متخصصة في الإعداد التكتيكي يُشرف على محاضراتها المحاضر الدولي كورس رايمون .

وأكدت الطاهري أن المشاركة في البرامج والدورات التطويرية المنظمة من الفيفا تعزز من القدرات الفنية للمدرب وتكسبه المزيد من الخبرات التي تساعده على مواكبة تطور اللعبة على صعيدي الأندية والمنتخبات الوطنية.

وقالت حورية في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة " فترة المعايشة مع المنتخب الإيرلندي للسيدات خلال معسكره الداخلي بإيرلندا ستكون لها فوائد عديدة، خاصة وأنه يستعد لمواجهة منتخب اليونان في المباراة المؤهلة لكأس أوروبا، وأسعى للاستفادة من هذه التجربة لنقلها للاعبات منتخباتنا الوطنية للسيدات