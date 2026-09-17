خليجي 27.. الكرواتي تالاييتش يعلن تشكيلة البحرين لاقتناص "لقب ثالث"

أعلن الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب منتخب البحرين حامل اللقب، اليوم الخميس، تشكيلته لخوض منافسات كأس الخليج السابعة والعشرين لكرة القدم المقررة في مدينة جدة السعودية من 23 سبتمبر الحالي حتى السادس من أكتوبر المقبل.

ويلعب البحرين بطل نسختي 2019 و2024، في المجموعة الثانية إلى جانب قطر والإمارات واليمن.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة بطل آسيا في آخر نسختين، المنتخب القطري في 24 سبتمبر، قبل لقاء نظيره المنتخب الإماراتي في الجولة الثانية (27) ومن ثم اليمني في 30 من الشهر عينه.

ويمنّي المنتخب البحريني النفس للظفر باللقب الثالث له في تاريخ البطولة التي ولدت في أرضه حين احتضن نسختها الأولى عام 1970.

قائمة المنتخب البحريني

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله، محمد الغرابلي وعمر سالم.

الدفاع: حمد شمسان، فنسنت إيمانويل، أمين بنعدي، أحمد ربيعة، وليد الحيام، سيد مهدي باقر وعبدالله الخلاصي.

الوسط: حسن الكراني، سيد ضياء سعيد، عباس العصفور، علي مدن، عمر صابر، مهدي حميدان، إبراهيم الختال، علي الدوسري، كميل الأسود، محمد عبدالقيوم، جاسم الشيخ ومحمد مرهون.

الهجوم: هاشم سيد عيسى، محمد الرميحي، مهدي عبدالجبار وحسين عبدالكريم.