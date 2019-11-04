منتخب اليد في مجموعة الكويت والعراق وهونغ كونغ «آسيوياً»

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أسفرت قرعة البطولة الآسيوية للمنتخبات بكرة اليد في نسختها الـ19، التي سحبت أول من أمس في الكويت، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب الكويت والعراق وهونغ وكونغ، في مهمة سهلة نسبياً لـ«الأبيض» لعبور دوري مجموعات البطولة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 16 إلى 27 يناير المقبل، والمؤهلة لكأس العالم مصر 2021.

من جهة أخرى، تغادر بعثة فريق نادي الشارقة لكرة اليد اليوم متجهةً إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في البطولة الآسيوية للأندية الأبطال في نسختها الـ22، والمقامة في مدينة سام شوك خلال الفترة من السابع إلى 17 نوفمبر الجاري.

وكانت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة قد أعلنت، أول من أمس، عن اكتمال صفوف الفريق المتجهة إلى البطولة القارية، بالتعاقد مع الدولي المصري عمر الوكيل، والسويدي بيير ماكسيمليام، المحترف في نادي الجزيرة، لينضما إلى محترف الشارقة الحالي المصري علي زين، والدولي البحريني علي ميرزا، الذي يلعب في خانة اللاعب المقيم، خصوصاً أن نظام البطولات الآسيوية يسمح بمشاركة أربعة لاعبين أجانب. ويترأس بعثة الشارقة إلى بطولة كوريا، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، وتضم البعثة 31 شخصاً، وتشمل لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية.

الشارقة يشارك في البطولة الآسيوية خلال الفترة من السابع إلى 17 الجاري.