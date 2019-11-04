المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

لاعب

حذّرت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، لاعباً في الفريق، من الاستبعاد من القائمة بعد تكرار ارتكابه أخطاء مؤثرة منذ بداية الموسم، إلى جانب حصوله على بطاقات صفراء وحمراء، تؤثر في مسيرة الفريق.

بيدرو

يعود لاعب الظفرة البرازيلي، جواو بيدرو، إلى قائمة فريقه لخوض المباراة المقررة على ملعبه الخميس أمام شباب الأهلي، بعد استيفائه لعقوبة الإيقاف عقب تدخله العنيف الذي أدى لكسر قدم لاعب عجمان، المالي تونغو حامد دومبيا.

زيارة

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير» أن لاعبي فريق تحت 15 سنة قاموا بزيارة لزميلهم سعود آل علي للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لحادث سير، إذ رافق اللاعبين المشرفان جاسم عيون وفيصل العوضي، وإداري الفريق عمران المازمي.