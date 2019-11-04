مدرب الجزيرة: ليست سهلةً مواجهة الشارقة بعد العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اعترف مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بأنه من الصعب على أي فريق في دوري الخليج العربي لكرة القدم، مواجهة العين في «ديربي أبوظبي» وبعد ستة أيام يلاقي فريقاً بحجم الشارقة الذي يتصدر الترتيب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه الجزيرة سيكون مستعداً لخوض المباراة، التي توقع أن تأتي صعبة في ظل الرغبة المشتركة لدى الطرفين، الممتثلة في تحقيق الفوز بنقاط المباراة.

وأكد كايزر لـ«الإمارات اليوم» أن كل مدرب في مكانه كان سيتمنى أن يحصل على المزيد من الوقت للتحضير للمواجهة المرتقبة أمام الشارقة، خصوصاً بعد خوض لقاء قوي ضد العين على ملعب الأخير، وقال: «بالتأكيد ليس سهلاً أن تواجه الشارقة في غضون ستة أيام بعد لقاء قوي مع العين، لكن عموماً فإن فريقي سيكون جاهزاً لهذا المواجهة».

ويستقبل فريق الجزيرة، في الساعة التاسعة إلا ربعاً، من مساء الخميس المقبل، ضيفه الشارقة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة السابعة للدوري، في لقاء يدخله «فخر أبوظبي» وهو يرفع شعار التعويض، بعد تعثره في «ديربي أبوظبي» أمام العين بالتعادل السلبي، في مواجهة كان فيها الفريق قريباً من الحصول على النقاط الثلاث.

ورغم أن المدرب الهولندي تولى تدريب الجزيرة، منتصف الشهر الماضي، خلفاً لمواطنه، يورغن ستريبل إلا أن لديه معرفة كافية بمنافسة فريق الشارقة، إذ سبق أن واجهه في العام الماضي، حينما كان مدرباً لـ«فخر أبوظبي»، لكنه لم يحقق الفوز إلا في مباراة واحدة في كأس الخليج العربي، من أصل أربعة لقاءات جمعته بـ«الملك» (خسارة في كأس رئيس الدولة، وخسارة وتعادل في الدوري).

وأضاف كايزر: «عدت إلى هنا منذ ثلاثة أسابيع، وعلينا العمل بشكل مضاعف، لدينا الآن مواجهة مهمة أمام الشارقة، علينا أن نكون في كامل الجاهزية لها، الشارقة فريق قوي بكل تأكيد، وهو يتصدر جدول الترتيب حالياً».

وستكون كل صفوف أصحاب الأرض مكتملة في لقاء الخميس المقبل، في ما عدا استمرار غياب المهاجم البرازيلي كينو، بسبب الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم، لكن في المقابل فإن لدى المدرب الهولندي، مارسيل كايرز، خيارات هجومية واسعة، كونه يجلس على دكة ممتلئة باللاعبين الدوليين، الساعين للحصول ولو على فرصة المشاركة بصورة أساسية مع الفريق.