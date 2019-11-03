الغسرة بطلاً لـ«خليجي الشطرنج» بالكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت أول من أمس، منافسات بطولة الخليج الفردية للشطرنج للرجال والسيدات في الكويت، وتم تتويج الفائزين بحضور عبدالعزيز عبدالله حسين الخوري نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والخليجي للشطرنج، وحسن رمضان رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج، وحسن بوخماس رئيس الاتحاد الخليجي للشطرنج، والمهندس عادل العميري الأمين العام للاتحاد الخليجي. وأحرز البحريني علي الغسرة لقب بطولة فردي الرجال برصيد 7.5 نقاط، وجاء صالح الحور ثانياً برصيد 7 نقاط، بينما البحريني ماهر عياد ثالثاً برصيد 6 نقاط. وفي فردي السيدات، تساوت في المركز الأول برصيد 7.5 نقاط، الشقيقتان سلامة وغادة الخليفي، لكن أنظمة كسر التعادل منحت الأفضلية لسلامة الخليفي، بينما حلت الكويتية آمنة العوضي ثالثة برصيد 7 نقاط. يذكر أن البطولة أقيمت بمقر النادي الكويتي للألعاب الذهنية في العاصمة الكويت بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة.