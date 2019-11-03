اتحاد الكرة ينفي استقالته.. ويؤكد استمراره في عمله

المصدر: منصور السندي - دبي

نفى مصدر مسؤول باتحاد كرة القدم الأنباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة، مؤكداً أنه لا صحة لمثل هذه الأخبار، واصفاً إياها بأنها مجرد شائعات.

وقال المصدر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد الكرة مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي، حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية التي تستمر حتى 2020».

وكان مجلس اتحاد الكرة حدد، خلال اجتماعه الأخير برئاسة مروان بن غليطة، ديسمبر المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية غير العادية، لتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، ولجنة أخرى للاستئناف.

يذكر أنه تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة مروان بن غليطة، في أبريل من 2016، بدلاً من المجلس السابق برئاسة يوسف السركال.