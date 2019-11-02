الوحدة يرقص «الفلامنكو» أمام الظفرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

واصل الوحدة انتصاراته بقيادة المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، بعدما فاز على الظفرة 3-1، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ليرفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط، بينما توقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط.

وحقق الوحدة فوزه الثاني بقيادة لوبيز، بعدما فاز على عجمان في الجولة الماضية، بينما استمر السحر الإسباني ورقصة «الفلامنكو»، إذ أحرز الإسباني كارليتوس لوبيز الهدفين الثاني والثالث، بعدما كان محمد برغش قد سجل الهدف الأول.

سيطر الوحدة على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، وأثمرت السيطرة إحراز محمد برغش الهدف الأول (6)، عندما لعب الأرجنتيني سيباستيان تيغالي كرة جميلة خلف مدافعي الظفرة، استقبلها برغش وسددها من فوق الحارس، ورغم إنقاذ المغربي عصام العدوة الكرة إلا أنها تجاوزت المرمى، واحتسبها الحكم حمد علي يوسف، هدفاً لـ«العنابي» بعدما استعان بتقنية الفيديو.

واعتمد الوحدة على الركلات الثابتة في الوصول إلى مرمى الظفرة، خصوصاً مع تعدد المخالفات التي حصل عليها «العنابي» أمام منطقة جزاء، إذ سدد إسماعيل مطر كرة فوق العارضة، ولعب حمدان الكمالي كرة أخرى بجوار القائم، وتكرر الأمر نفسه بالنسبة إلى الإسباني كارليتوس لوبيز، الذي سدد الكرة فوق العارضة.

وواصل الوحدة أفضليته، وأهدر الإسباني كارليتوس فرصة إضافة الهدف الثاني من انفراد تام بالمرمى، ولكن لاعب الظفرة مسعود سليمان أبعد الكرة قبل أن يسددها لاعب الوحدة في المرمى، قبل أن يحصل اللاعب الإسباني على ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من المالي داوودا توري، وسدد كارليتوس في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (39)، بينما ارتفعت الإثارة عندما أحرز الظفرة الهدف الأول من ركلة ركنية لعبها خالد باوزير وحولها مسعود سليمان برأسه في المرمى (43).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الظفرة الذي كاد يضيف الهدف الثاني من تسديدة صاروخية عن طريق سهيل المنصوري، ولكن محمد الشامسي تألق وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية (49)، بينما اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة، إذ أهدر تيغالي فرصة محققة لإضافة الهدف الثالث، بعدم تلقى تمريرة من إسماعيل مطر، ولكن اللاعب الأرجنتيني سدد الكرة في العارضة (62)، قبل أن يحرز كارليتوس الهدف الثالث من كرة عرضية لعبها محمد برغش، وحولها اللاعب الإسباني برأسه في المرمى (67)، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة.