حتا «المتطور» يطلب انتصاره الأول على الوصل «المنتشي»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

يحل حتا، في الثامنة و45 دقيقة من مساء اليوم، ضيفاً على الوصل لحساب الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ويتطلع «الإعصار» لتأكيد تطوره وخطف انتصاره الأول تاريخياً في المحترفين على «الإمبراطور»، فيما يطلبه صاحب الضيافة بشعار تأكيد عودته إلى سكة الانتصارات، عقب الفوز في الجولة الماضية على الظفرة «3-2».

ويتشارك الفريقان الهدف ذاته على صعيد التقدم خطوات على سلم الترتيب، ويتوقع أن يدخل الفريقان اللقاء منذ دقائقه الأولى بأسلوبٍ هجومي، خصوصاً على صعيد الوصل صاحب المركز الـ12 ورصيد الأربع نقاط، والساعي لاستثمار جرعة الثقة بالنفس للاعبيه، وخطف الفوز الثاني على التوالي في البطولة، متسلحاً بعامل التاريخ، في ظل التفوق الواضح على حساب حتا في المواجهات التي جمعتهما في دوري المحترفين، بدايةً من الفوز ذهاباً في موسم 2016-2017 برباعية نظيفة، واتبع بالفوز إياباً بهدف دون رد، واستكملت في موسم 2017-2018 بلقاء اكتفى خلاله «الإعصار» بالتعادل الإيجابي، قبل أن يعاود الخسارة في موقعة الإياب بهدفين دون رد.

وعلى الطرف الآخر، يسعى حتا صاحب المركز الـ11 والنقاط الخمس، لتأكيد التطور الواضح على مستواه منذ عودته إلى دوري الأضواء، تحت قيادة مدربه الجديد اليوناني كريستوس كونتيس، في ظل الأداء القوي الذي بدا عليه الفريق في الجولتين الأخيرتين، سواء في مباراة العين في الجولة قبل الماضية حين خسر في الدقائق الأخيرة، أو في الجولة الخامسة أمام الشارقة عندما فرّط في فوز وتعادل 2-2.

ويستعيد حتا لاعبه ماهر جاسم الذي تعافى من الإصابة، إذ يتوقع أن يشكل وجوده بجوار الإسباني لوبيز قوة هجومية فاعلة.

في المقابل، شكلت عودة البرازيلي ويلتون سواريز إلى التألق بتسجيله هدفين في مباراة الظفرة نقطة قوة يستند عليها مدرب الوصل الروماني لورينتي ريجيكامب.

- حتا يستعيد ماهر

جاسم.. والوصل يراهن

على تألق سواريز.