الشارقة يخشى سيناريو حتا أمام الفجيرة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض الشارقة عند الـ8:45 من مساء اليوم، على ملعبه، مواجهة مهمة أمام ضيفه الفجيرة، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يسعى الشارقة الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 13 نقطة، دون أي خسارة حتى الآن، وبتعادل واحد فقط، إلى مواصلة الانفراد بصدارة الدوري، ومحو الصورة المهزوزة التي ظهر بها في مباراته السابقة أمام حتا، بعدما كان متأخراً بهدفين دون رد حتى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليتمكن من تعديل النتيجة في الوقت القاتل، إذ سجل لاعباه إيغور وريكاردو غوميز هدفي التعادل في الدقائق الأخيرة.

ويتسلح الشارقة في هذه المباراة بقوته الهجومية الضاربة، ممثلة في الثلاثي إيغور كورنادو الذي يعد أفضل لاعبي الدوري، وريان منديز، وريكارود غوميز.

وبات الشارقة يشعر بخطر كبير من مطاردة ثلاثة فرق له، هي العين وشباب الأهلي والجزيرة، على صدارة الدوري، إذ إن الفارق بينه وبين العين صاحب المركز الثاني نقطة واحدة فقط.

وتتسم مواجهات الشارقة والفجيرة دائماً بالندية والإثارة، علماً بأن الشارقة فاز على الفجيرة ذهاباً وإياباً بدوري الموسم الماضي بنتيجة 3-صفر و1-صفر على التوالي.

وأعلن مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، أن الفريق سيخوض مباراة الفجيرة مكتمل الصفوف، بعد عودة لاعبيه المصابين والموقوفين، علماً بأن الشارقة كان قد خسر في المباريات السابقة جهود الثنائي سيف راشد بداعي الإصابة، وماجد سرور بسبب الإيقاف خمس مباريات.

في المقابل، فإن الفجيرة الذي تعرض لهزائم كبيرة أمام العين في الجولة الماضية، بعدما استقبلت شباكه سبعة أهداف، كأكبر هزيمة يتعرض لها فريق في الدوري حتى الآن، يسعى بدوره إلى التخلص من صدمة هذه الخسارة الكبيرة، واستعادة توازنه من جديد.

ويحتل الفجيرة المركز الـ10 برصيد ست نقاط من فوزين حققهما على كل من الوحدة وخورفكان، فيما خسر أمام كل من شباب الأهلي واتحاد كلباء.

وسيخوض الشارقة المباراة من دون غيابات، ويتوقع أن يضم تشكيل الشارقة في المباراة كلاً من عادل الحوسني في حراسة المرمى، وشاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم وعلي الظنحاني والحسن صالح في الدفاع، وشوكوروف ومحمد الشحي وعمر وريان منديز في الوسط، ووإيغور وريكاردو غوميز في الهجوم.

في المقابل، يتوقع أن يخوض الفجيرة المباراة بتشكيل مكون من عبدالله إسماعيل، وعبدالله النوبي، وياسر سالم، وعبدالله صالح، وأحمد الزيادي، وفهد سبيل، ومارسيال، وغبرائيل، وخليل خميس، ووليام ديبور، وبينيتيز.

خلفان: أول مواجهة ضد فريقي السابق

وصف مهاجم الشارقة محمد خلفان المباراة بالصعبة والمهمة، لافتاً إلى أنهم في الشارقة يحترمون جميع منافسيهم في الدوري، بما فيهم الفجيرة، واللعب بقوة أمامهم، حتى يتمكن الفريق من تحقيق نتائج إيجابية. لافتاً إلى أن هذه المباراة هي الأولى له أمام فريقه السابق الفجيرة، بعدما انتقل منه أخيراً إلى الشارقة.

وقال خلفان خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «نحن كلاعبين نشعر بالمسؤولية، وأتمنى تقديم أداء مرضٍ، وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أننا نسعى للحصول على نقاط هذه المباراة».

وأكد محمد خلفان أن الشارقة سيتعامل مع مباراة اليوم من دون اعتبار لنتيجة مباراته السابقة أمام حتا.