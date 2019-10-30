إيقاف ليوناردو مباراتين وتغريمه 200 ألف درهم بسبب «سلوك مشين»

المصدر: منصور السندي - دبي

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، لاعب شباب الأهلي، ليوناردو داسيلفا، بالإيقاف مباراتين بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 200 ألف درهم، لاعتدائه بالضرب دون كرة على لاعب النصر، محمد عايض، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، فيما وصف نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي المستشار، حمدان رشود الزيودي، التصرف الذي بدر من لاعب شباب الأهلي، بأنه «سلوك مشين» ومتعمد على رقبة لاعب النصر، لافتاً إلى أن اللجنة أوقعت أقصى عقوبة بحق اللاعب ليوناردو، لافتاً إلى أنه يحق للاعب ليوناردو استئناف الغرامة المالية فقط دون عقوبة الإيقاف.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «اللجنة اتخذت العقوبة بحق اللاعب ليوناردو، بعدما شاهدت شريط الفيديو الخاص بالواقعة بجانب تقرير حكم المباراة».

وأضاف: «لجنة الانضباط طبّقت بحق اللاعب ليوناردو المادة (14) من اللائحة الاسترشادية التي تنصّ على أن الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة، أو من دون كرة، بالركل أو بالرفس أو اللكم، مع وجود تقرير من حكم المباراة، يعاقب اللاعب بالإيقاف مباراة والغرامة 50 ألف درهم، أو الإيقاف مباراتين والغرامة 100 ألف درهم، أو الإيقاف مباراتين والغرامة 200 ألف درهم، وقد اتخذت اللجنة أقصى عقوبة بحق اللاعب».

• لجنة الانضباط طبّقت بحق اللاعب المادة «14» من اللائحة الاسترشادية.