النقبي: هيئة الاعتراض أنصفت اتحاد كلباء وألغت طرد الحارس جمال‎

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف المدير التنفيذي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم خالد النقبي عن ان هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم ألغت البطاقة الحمراء التي تعرض لها حارس مرمى "النمور" جمال عبد الله السراح، في المباراة التي فاز بها الجزيرة على اتحاد كلباء (3-2) في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، وذلك بعد رسالة رسمية تقدمت بها شركة كرة القدم.

وقال النقبي لـ"الامارات اليوم": سعداء لالغاء البطاقة الحمراء وعودة اللاعب للتشكيلة مبينا انه تمًتقديم الاعتراض بناءا على قناعة تامة بان الحارس جمال لم يستحق نيل البطاقة الحمراء، وكنا على ثقة عالية بان هيئة الاعتراض ستنصف النادي وهو ما حصل فعلا، واضاف: نحن مع قضاة الملاعب قلبا وقالبا ومن الاندية الاقل اعتراضا على قرارات التحكيم، لكننا نرى ان الخطأ وارد ويمكن الحدوث في اي مباراة ومادامت هناك امكانية لتصحيح الامور قمنا بالاعتراض على البطاقة الحمراء، ونجحنا بذلك،ومبينا ان لاعب فريقه التوغولي مالابا نال بطاقة صفراء ايضا غير مستحقة لكن الاعتراض اقتصر على حارس المرمى فقط.

وكان حارس مرمى النمور جمال عبد الله قد نال البطاقة الحمراء عندما قام بعرقلة علي مبخوت واعتبرها الحكم عبد الله الجنيبي تهورا يستحق الطرد المباشر، الا ان قضاة الملاعب الذين حللوا الحالة في استوديوهات التحليل بعد المباراة لم يتفقوا على صحتها حيث ذهب البعض لصحتها بينما اعتبرها اخرون ان بطاقة صفراء تكفي كعقوبة ادارية.