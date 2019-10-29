معاقبة لاعب شباب الأهلي ليوناردو بسبب سلوك مشين

المصدر: منصور السندي-دبي

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، لاعب شباب الأهلي ليوناردو دا سيلفا بالإيقاف مباراتين بخلاف عقوبة الطرد وتغريمه 200 ألف درهم لاعتدائه بالضرب دون كرة على لاعب النصر محمد عايض خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، فيما وصف نائب رئيس اللجنة، المتحدث الرسمي المستشار حمدان رشود الزيودي التصرف الذي بدر من لاعب شباب الأهلي بأنه سلوك مشين ومتعمد على رقبة لاعب النصر، لافتا الى أن اللجنة أوقعت اقصى عقوبة بحق اللاعب ليوناردو ، لافتا الى أنه يحق للاعب ليوناردو استئناف الغرامة المالية فقط دون عقوبة الإيقاف.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع " اللجنة اتخذت العقوبة بحق اللاعب ليوناردو بعدما شاهدت شريط الفيديو الخاص بالواقعة بجانب تقرير حكم المباراة".

وأضاف" لجنة الانضباط طبقت بحق اللاعب ليوناردو المادة"14" من اللائحة الإسترشادية التي تنص على أن الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس اثناء كرة مشتركة او بدون كرة بالركل أو بالرفس أو اللكم مع وجود تقرير من حكم المباراة، يعاقب اللاعب بالإيقاف مباراة والغرامة 50 ألف درهم أو الإيقاف مباراتين والغرامة 100 ألف درهم أو الإيقاف مباراتين والغرامة 200 ألف درهم وقد اتخذت اللجنة أقصى عقوبة بحق لاعب شباب الأهلي وهي الإيقاف مباراتين والغرامة 200 ألف درهم".